新冠肺炎疫情肆虐全球，香港第四波疫情再起，因此政府下令民眾要出境前，必須出示24小時內有效書面檢測報告，女星吳千語卻在搭車前20分鐘，收到通知無法出關，後來才知道是系統出錯，到頭來都是烏龍一場，讓她怒斥：「大陸駐港檢測機構不可靠」。

吳千語近來赴大陸工作，她按規定申請新冠肺炎檢測報告，並於早上7點多下載報告通知，原本打算搭乘早上10點半的車去大陸，未料卻在出發前20分鐘收到訊息通知「9點前下載的報告不能用於通關」，加上通關口沒有列印服務，讓她急得像熱鍋上的螞蟻，後來才知道是系統出錯，導致在這間公司做檢測的人當天都無法通關。

後來靠著檢疫人員協助換到車票，並重印檢測報告才得以出關，但她仍難掩怒火砲轟：「大陸駐港檢測機構不可靠」，接著奉勸大家檢測要找可靠的公司，不要像她這次遇到這麼雷的公司。

吳千語之前和林峯交往，傳男方曾送上價值3.4億台幣豪宅，生日時又包下高檔酒店為女方舉行公主級派對，可惜女方後來傳出和官三代兼富三代施伯雄搭上線，兩人戀情黯然告吹。

(中時新聞網)