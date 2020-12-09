禮讓費鴻泰接總召 陳學聖讚林為洲大氣

國民黨立院黨團總召林為洲任期一年即將到期，國民黨將選出新任總召，資深藍委費鴻泰有意爭取，兩人經協調後，由於費鴻泰參選意志堅定，林為洲決定禮讓費鴻泰。（陳信翰攝）

國民黨立院黨團總召林為洲任期一年即將到期，國民黨將選出新任總召，資深藍委費鴻泰有意爭取，兩人經協調後，由於費鴻泰參選意志堅定，林為洲決定禮讓費鴻泰，若無其他人參選，將由費鴻泰擔任下屆國民黨團總召。前藍委陳學聖也在臉書上稱讚林為洲大氣，也期待費鴻泰的表現。

陳學聖透露，若林、費兩個人力拼總召，確實勢均力敵，五五波，勝負難知。但最終林為洲選擇禮讓，是為黨團結立下一個好的示範。據了解，黨團內比較年輕，偏向改革派的較支持林為洲，林費勢力相當。

據悉，林為洲本來也有意繼續連任黨團總召，主要是因為美豬等議題打起來有延續性，黨團內部也有人認同林為洲敢衝的作風。不過黨內確實也有人認為林為洲時常有暴衝式發言，諸如提出改黨名等議題，都令內部相當緊張。

林為洲本來雖也有意爭取連任，若費鴻泰不堅持，他就會連任，因此近日與費鴻泰協調幾次，確認費參選意願堅定，決定禮讓費鴻泰。若總召選舉沒有其他人參與，則確定將由費鴻泰擔任下屆黨團總召。

陳學聖說，黨內有些人對林為洲的快人快語，是有意見的，總覺得他有民進黨基因，和傳統國民黨不太一樣，有時一些發言，會讓人捏把冷汗。但也就因為出身不同，思惟不同，敢全面衝撞，也為再生的國民黨撞出很多新的火花、新的可能性，這點還是要給予十足的肯定，很多事不試怎麼知道。

陳學聖說費鴻泰剛烈、愛恨分明，也是鼎鼎有名，而他的出身基因是新黨，正好是國民黨最傳統的一塊，恰巧是林為洲光譜的另一端。同時有趣的是，搭配費的黨團書記長鄭麗文，是民進黨出身，會如何合作為國民黨開創新局，給予高度期待。

林為洲也表示，卸任總召後，將回去地方耕耘，這段期間專注國會攻防，是時候該回去經營地方，不過他也會自己開發議題，時常開記者會持續監督政府。

(中時 )