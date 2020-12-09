元大櫃買半導體領航報酬指數ETN（020023，簡稱「元大櫃買半導體N」），已於12月8日上櫃掛牌，發行價格5元，發行期間5年，預計2025年到期，此檔ETN可一次掌握十大櫃買半導體產業概念股，搶先投資未來國家政策發展重點的半導體產業，提供投資人更精準的投資選擇。

投資櫃買半導體指數，搶搭5G物聯網熱潮隨著AI、5G物聯網時代來臨，半導體扮演越來越重要的角色，櫃買中心今年10月發表「櫃買半導體領航報酬指數」，從富櫃200指數成分股中，篩選市值前十大具代表性之半導體公司為成分股，包括：穩懋、原相、力旺、譜瑞-KY、信驊、世界、中美晶、頎邦、環球晶、群聯等10檔股票，皆為大家耳熟能詳的櫃買半導體概念股。

元大櫃買半導體ETN與報酬指數漲跌幅度完全連動，投資人除了負擔投資手續費用外，沒有追蹤誤差，提供投資人指數化投資半導體產業的新選擇。回溯至2016年起，「櫃買半導體領航報酬指數」累積報酬率約200％，平均年化報酬率約25.14％，表現相當優異，適合想投資上櫃半導體核心產業的投資人。指數成分每年1月、4月、7月及10月辦理季審核，調整成分股及權重。

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