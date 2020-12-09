台電興達電廠1至3號燃氣機組8日舉行簽約儀式，由台電董事長楊偉甫（中）與合作的廠商奇異公司亞太區總裁Ramesh Singaram（左）及中鼎公司董事長楊宗興（右）共同簽署合約，預期興達電廠新的燃氣機組將於2024年接手發電，原有的4部燃煤機組將於2016年底前陸續除役。（鄭任南攝）

為達成穩定供電與環境保護雙重目標，燃氣機組扮演不可或缺的關鍵角色，台電進行多個電廠機組更新計畫，台電9日上舉辦「興達電廠燃氣機組」簽約儀式，將花新台幣1,000億元買5部新機組，總裝置容量約650萬瓩，用於興達及台中電廠，未來商轉後可挹注電力系統約16.24%的供電能力。

台電指出，興達電廠能率先完成簽約，非常感謝高雄市政府全力支持與協助，使新燃氣機組的前期工程順利於今年6月上旬進場施作，如依規劃時程完工上線，將可延續及精進高雄市的空品改善成果。另外，台中電廠2部新建燃氣機組雖然也在5部機組工程項目內，且已通過環評大會審查，不過卡在都市設計審議、出流管制計畫書等，仍需等台中市政府審查核定。

台電說明，興達電廠新的燃氣機組將於2024年接手上線，既有的燃煤1、2號機將於2023年底開始陸續除役，而3、4號燃煤機組則會先於2024年底轉為備用機組，於2025年底及2026年底陸續除役，屆時興達電廠將脫胎換骨，成為潔淨能源生力軍的模範電廠。

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