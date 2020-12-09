台電啟動大潭、台中及大林電廠機組更新計畫，大潭及大林電廠順利開工，但台中電廠遲遲無法進行，引發影響未來供電穩定度。台電董事長楊偉甫表示，由於中市府要求都市設計審議當中的廢水排放的數量，目前仍待市府審議。

由於政府持續推動能源轉型，要在2025年讓天然氣發電占比提升至50%，因此台電積極推動舊有機組更新，除了提升發電效率及增加裝置容量，也能滿足環保需求。

台電董事長楊偉甫9日出席台電活動指出，希望市府可以協助，讓電廠可以順利在明年上半年程序完成後開始施工，未來供電就不會有問題。

至於是否有供電缺口，楊偉甫強調，台電可以靠機組調度來滿足供電，會隨用電當下的狀況來提出最合適的供電配比，不會有缺電的問題。楊偉甫指出，過去大潭電廠曾經發生疫情、技術人力、缺工等問題讓施工進度略受影響，不過現在已經克服正在施工當中，預計2024年起可以配合中油第三接收站完工啟用。

(工商 )