央行總裁楊金龍7日傍晚無預警祭出四大打炒房措施，震撼房市，也重挫營建股，業界罵聲連連，學者專家則一片叫好，認為將有助房市更健康理性。至於建築業界，冠德建設今(9)日則率先表態，「力挺央行」，認為政府適度調控投機炒作，才有助房市長達良性發展。

冠德建設董事長馬志綱認為，這兩天許多購屋客戶都高度關切央行四大措施抑制房市炒作和購地貸款措施，對於房市衝擊如何，對於冠德影響又如何，在此時外界高度關切之際，冠德應主動表達四大支持立場，力挺央行。因此對外發表四大看法。

冠德建設副總經理張勝安表示，冠德首先針對央行宣布四項不動產貸款業務新規範措施，表達冠德建設身為不動產開發商的一份子，對於央行為了健全房市長遠發展與資源的合理配置所採行的措施，抱持正面與肯定的態度，並且全力配合政府相關政策。

其次，張勝安表示，冠德對於這次被外界視為「房地產界十年來最大衝擊」的信用管制措施，短期內對開發商，可能有所衝擊，但冠德建設憑藉四十多年的穩健經營基礎，長期而言，當不至於受到太大影響。

第三，張勝安表示，冠德企業集團本諸著永續發展的經營理念，多年來長期關注社會公平正義，關懷並協助弱勢團體，同時積極參與公益活動，以善盡企業社會責任。這是當初創辦人創業的宗旨，也是企業集團所一直奉行的圭臬。

第四，綜觀這次被不動產業界視為危機的新措施，我們認為對於冠德集團而言，是一項很好的試煉與考驗，也是展現競爭力的時刻。

(工商 )