「年輕人投票下修至18歲」修法在今年獲得朝野各黨支持，幾乎已成共識，然其18歲相關權益亦準備一併修正。藍委陳玉珍今日於內政委員會質詢表示，內政部雖提出相關對應修法，但政黨負責人仍需達20歲才能擔任，應一併調整《政黨法》，內政部次長陳宗彥回應，若修憲完成就依法處理。

內政部長徐國勇今日因另有要事，因此在宣讀完相關報告後即先行離去，現場由陳宗彥代為備詢。

陳玉珍指出，內政部盤點了9項與青年權益下修至18歲相關法案，包括《入出國及移民法》、《保全業法》、《集會遊行法》、《民防法》、《國籍法》、《人民團體法》、《工業團體法》、《商業團體法》、《教育會法》等等。

陳玉珍說，《政黨法》是從《人民團體法》分出來，那擔任人民團體組織的發起人是否可以擔任團體負責人？陳宗彥回應，若團體成立後的會員大會，選出擔任負責人的話可以。

陳玉珍詢問，那成年人能否擔任政黨負責人？《政黨法》第7條第3項規定，需具中華民國國籍並年滿20歲，才具擔任政黨負責人資格。若相關法律不修，就不能擔任政黨負責人。

陳宗彥回應，目前這部分還是依據《憲法》第130條規定，國民年滿20歲者，有依法選舉之權，年滿23歲者，有依法被選舉之權(可選市民代表、里長、立委、議員)。陳玉珍說，但這是指選舉被選舉。陳宗彥表示，政黨成立目的，當然是推薦候選人參加公職選舉，因此要符合《憲法》比例。

陳玉珍詢問，所以目前內政部不打算修法讓未滿20歲的年輕人擔任政黨負責人嗎？但負責人不一定要參選，可以只推薦人選。陳宗彥說，因政黨成立目的主要還是為了選舉，因此是依照《憲法》的基礎下來做，但若未來《憲法》對於其年齡規定下修，也會同意調整。

陳宗彥表示，內政部的意見其實是認為整體都要配合下修，但若18歲的政黨負責人推薦23歲以上的候選人「很奇怪」，也是比例上的問題。

陳玉珍認為，同意政黨成立目的主要是為了選舉公職，但負責人可僅推薦人選，不一定要參選，若內政部認為18歲的政黨負責人沒有能力去推薦23歲的人選，這不是完全違背修法意指嗎？

(中時 )