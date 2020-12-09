中捷延誤如何向北捷求償？盧秀燕：跑得了和尚跑不了廟

市長盧秀燕說，賠償會根據事實、依據法律，如果北捷故意拖延還要加計利息，國有國法，跑得了和尚跑不了廟。（陳世宗攝）

台中捷運延誤竣工，台中市政府要如何向北捷求償？市議員陳淑華上午質詢說，如交通局長葉昭甫所說，中捷要到明年11月以後才報竣工，甚至到後年初，北捷將向川崎求償，請問市長中捷要如何向北捷求償？市長盧秀燕說，賠償會根據事實、依據法律，如果北捷故意拖延還要加計利息，國有國法，跑得了和尚跑不了廟。

盧秀燕指出，北捷耽誤部分一定會向北捷求償，我們會根據事實。11日北捷要向台中市政府提出報告，我們會嚴格把關；若無法通過導致更大損失一定會要求賠償。

盧秀燕說，賠償會根據事實、依據法律，如果北捷故意拖延還要加計利息，國有國法，跑得了和尚跑不了廟；換句話說，北捷知道中捷要求償，昨天台北市議會才問北捷說，中捷要求償、北捷怎麼辦？北捷才說向下游求償，我們的對象是北捷求償。

盧秀燕強調，契約是台中市政府與台北市政府簽的，政府與政府簽的是公權力，我們的賠償對象是北捷。

交通局長葉昭甫表示，隨著捷運相關工程推進，廠商針對工程細項會進行適度性展延，工程竣工日會隨著廠商提出的日期略有改變，主辦方也會核定這些日期的合理性，後續會與中捷公司、北捷局、川崎重工針對竣工日期及相關該辦理的事項一一確認。

(中時 )