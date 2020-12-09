受到新冠肺炎疫情影響，不少部會明年度的出國預算都遭立法院刪減、凍結，衛福部今年共提出超過3600萬元的出國預算，今遭多名立委以明年疫情未定，不見得能出國為由喊刪，但衛福部長陳時中表示，雖然上半年國際會議不一定開的成，但下半年較樂觀，建議以凍結取代刪減。

立法院衛環委員會今審查衛福部101年度總預算，綠委林淑芬提出多案，建議刪減、凍結包含衛福部本部、食藥署、健保署、國健署等部會的出國差旅費，總額超過千萬，林淑芬質疑，衛福部、疾管署若以防疫為由出訪或許還能讓人理解，但國健署、健保署這些與防疫沒有直接關係的部會，在明年疫情尚未明朗的情況下仍搭便車列預算出國，讓人不解。

衛福部官員則回應，目前提出的出國相關差旅費只是一個總額，會在各司之間做適當的調整，「沒有人會想在此時出國後又居家檢疫，會樽節相關支出」，希望能獲委員同意編列，但林淑芬仍以預算科目內容細項資訊不明為由打槍，她指出，若有國際會議不會臨時召開，一定都是前一年就預訂好，「像食藥署就將明年度的會議內容表列清楚，這樣我們就願意排除。」

衛福部官員坦言，明年度因疫情關係，許多會議將改以線上進行，預算可作為購置視訊會議所需設備，但召委蔣萬安打臉，經他詢問主計單位後確認，國外差旅費是不能移做租用設備來召開視訊會議，希望衛福部能先盤點明年度的出訪計畫有哪幾項可行？哪幾項不可行？

陳時中說明，雖然明年度上半年的國際會議應不多，但由於疫情可望於下半年緩和，許多會議可能會陸續召開，因此還是要編列相關預算準備，希望委員們能夠以凍結一定比例的方式取代刪減，用途也能受到立院監督。

最後委員一致同意明年度衛福部旗下所有出國差旅費預算統一凍結10％，並要求如有需要動用需先向衛環委員會提出行政報告書才可給予解凍。

(中時 )