國立暨南國際大學參與2020世界綠色大學評比，以優異的成績獲得全球排名第41名，亞洲排名第9名，更連續5年蟬聯國內國立綜合大學第1名！

在2020年世界綠色大學評比中，相較於2019年全球共增加132所大學參與評比，在84個國家共計912所大學院校角逐中排名，評比結果暨大獲全球排名第41名，較2019年世界排名進步4個名次，也是首次進入全球總排名4％，在激烈的競爭中有相當亮眼的成績，顯示暨大永續發展的校園文化已受國際肯定。

「世界綠色大學」評比以環境保護與永續發展作為指標，評比項目包含基礎設施、能源與氣候變遷、廢棄物處理、水資源、交通運輸、教育等6大項評分。2020年評比結果，暨大在基礎建設及能源與氣候變遷等項目表現突出，台灣排名第一，基礎設施更是在全球排名擠入第三名；各項評比項目與全球各頂尖大學並駕齊驅，推動綠色永續校園之成效卓越。

暨大校園坐落於有「台灣之心」之稱的南投縣埔里鎮，在已開發的教學區裡擁有豐富的自然環境及生態，形成獨特且優美的校園特色景觀，近年來報章雜誌上也經常報導暨大為全台10大必去超美校園之打卡熱點之一。

暨大創於1995年，爾後持續以「永續發展之綠色大學」為宗旨，以校園豐富之自然資源與良好之環境管理為基礎，在永續發展之主軸下，發展具在地特色之永續校園，推動基地環境永續、生態友善、智慧循環、能資源管理、安全健康、環境教育等校園發展目標，並建造健全的污染防治及資源再生設施，規劃良好的操作維護與管理。

暨大校內設有環境保護暨安全衛生中心，為推動永續、節能、環保、安全衛生之專責一級管理單位，近年也通過了ISO14001環境管理認證，並積極參與校際綠色聯盟等組織。為了降低大學能資源使用而造成的環境衝擊，透過污水處理系統，讓生活污水經處理後的排放品質遠優於法令規範，並連結中水與雨水回收系統用於澆灌、沖廁及蝴蝶棲地營造，使再生水回收使用比例達80％；藉由節能設備更新與能源管理，近5年節省用電量節省超過10％，而在2021年預計建設1,555 kWp的太陽能發電設備，使校園綠色能源使用比例達15％為全國之冠，直接落實SDG 7-「可負擔的潔淨能源」，可從大自然獲得永續的能源支持，有效解決頂樓高溫問題及降低溫室氣體排放；校園內並實施公車進校園運輸方案，減少校園內車輛比例，導入零廢氣排放車輛設備，持續加強大學對於自然環境保護之責任。

暨大校長蘇玉龍表示，暨大位於生態豐富且多樣的水沙連地區，教職員生與自然環境有著密不可分的關聯，在推動校園與區域環境永續上是責無旁貸！在配合教育部《大學社會責任實踐計畫》及《高教深耕計畫》的推動下，暨大也將環境永續的精神融入在教學活動中，校內並開設全國大學首創由校長親自授課的「聯合國永續發展目標」課程，足見暨大對於永續發展議題之重視。

暨大環安衛中心主任陳谷汎表示，在能資源短缺與全球暖化危機的時代，暨大除在校內推動環境永續相關工作外，目前亦與學校周遭社區合作，透過校內課程投入與環境教育之實施，提升師生與社區民眾關愛環境，善用自然資源、維護自然生態與地方文化之意識。蘇玉龍校長期許未來暨大與社區夥伴共同努力，讓水沙連地區成為中部重要之環境教育教學與推廣基地，達成區域發展與環境永續兼顧之目標，以落實大學對區域發展應盡的社會責任。

(中時 )