疫情邊境管制使台北市國際觀光飯店住房業務成為重災區，全台量體最大的台北君悅酒店也撐不住，傳出將規畫分階段精簡人力。對此，台北君悅酒店發表聲明，坦言因國際旅客跨境旅遊短時間無法回復，必須迅速調整運行策略，在年前實施人力調整計畫。

新冠肺炎疫情致使台灣實施邊境管制，衝擊全台飯店住房業務。據觀光局統計，2020年前三季全台國際觀光飯店平均住房率自68.49％驟減至37.7％，平均房價自3895元降至3763元、年減3.39％，客房平均收益（RevPAR）自2620元降至1419元、年減45.86％。

其中，以接待國際旅客為主的台北市國際觀光飯店受創最重，前三季平均住房率自73.23％暴跌至25.74％，平均房價自4524元降至3620元、年減19.98％，客房平均收益（RevPAR）自3313元驟減至932元、年減達71.87％。

而設有850間客房、9間餐廳及酒吧的台北君悅酒店，營運自然亦難逃衝擊。據觀光局統計，台北君悅酒店前三季營收9.49億元、年減達55.74％。其中，因客房平均收益暴跌77.36％，致使住房營收年減達77.32％，餐飲營收亦年減33.73％。

受疫情衝擊影響，台北君悅酒店傳出決定分階段啟動人力精簡計畫，首階段採宣導方式鼓勵同仁優退、或申請轉調部門，強調一切比照勞基法規定辦理，目標精簡約80人，約占員工總數700名的1成出頭。

對此，台北君悅酒店發表聲明，表示由於全球疫情持續蔓延，國際旅客跨境旅遊短期內無法回復，台北君悅酒店與大部分旅遊及國際級品牌酒店同業一樣，今年館內營運受到極為嚴重影響。面對疫情挑戰，必須迅速調整運行策略，於年前實行人力調整計畫。

台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，2020年是前所未有艱辛的一年，由衷感謝酒店全心貢獻的每位員工。實施人力調整計畫是一項無比艱難的決定，但期盼透過資源統合，讓館內業務持續發展，並能在未來繼續為各方賓客及社群提供服務。

台北君悅酒店由豐隆集團旗下千禧國際酒店集團及新加坡城市發展公司共同出資興建，委由凱悅酒店集團經營管理，1990年9月以台北凱悅大飯店名稱開幕，隨後配合凱悅集團統一全球品牌中文名稱策略更名，今年開業邁入30周年，日前亦與完成凱悅續約。

(時報資訊)