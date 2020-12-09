韓國天王Rain和「第一天然美女」金泰希結婚3年，育有2女，今(9日)Rain突然在IG宣布明天10日有好消息要宣布，引來網友紛紛留言好奇是否是金泰希懷3胎。

Rain和金泰希3年前在教堂舉行小型婚禮，Rain後來上節目《團結起來》，透露當時結婚只花了約200萬韓元（約5.2萬台幣），沒買婚紗，也沒請攝影師，沒拍婚紗照，照片都是賓客提供，節目中有成員好奇Rain的兩個女兒像誰多一點？Rain語帶炫耀的說：「有雙眼皮」，暗示女兒像媽媽多一些，引來眾人爆笑。

Rain和金泰希結婚3年。（圖／中時資料照片；達志影像）

Rain最近在Youtube節目《Season B Season》中，邀來演員權相佑大聊婚姻秘辛，Rain罕見主動提到太太，放閃說早晚都會跟金泰希親親，指兩人婚後仍是熱戀期，權相佑則不甘示弱，直說怎麼會只有早晚才親，「不是隨時隨地都該做的嗎？」讓Rain傻眼燦笑。

Rain宣告明天中午公布好消息。（圖／翻攝自rain_oppa IG）

據《朝鮮日報》報導，Rain今天賣關子，在IG宣布明天10日中午有好消息要宣布，許多網友紛紛推測他和金泰希是否有了3胎，而Rain今年10月突然宣布有「三寶」，但不是和金泰希所生的小孩，是他旗下娛樂公司「R.A.I.N. Company」的新人演員吳藝珠（오예주），當時網友紛紛表示失望，如今他又脫口有好消息，是否為粉絲心中期待的喜訊，暫待明日揭曉。

(中時新聞網)