11月25日中天新聞換照申請遭NCC（國家通訊傳播委員會）否准，12月7日台北高等行政法院又駁回中天新聞台的假處分聲請，引發各界譁然。前台北市副市長李永萍當年是NCC獨立機關立法起草人，她坦言，後悔當時沒有廢除換照權。

李永萍接受Yahoo TV《文茜世界日報》專訪，2005到2006年間，她為防止政府新聞局干預新聞自由，以立法委員身分起草NCC獨立機關組織條例，當時立法意旨是為保障新聞自由，比照美國FCC機制，不得干預內容。

國家通訊傳播委員會（NCC）。（圖／本報系資料照片）

14年後，李永萍坦承自己太過天真，台灣並沒有獨立機關的可行性，即使是專家學者也是政治傾向超過専門業判斷。這幾年NCC不斷擴權，比當時新聞局局長的干預及權力還大，尤其成立NCC時，並沒有同步把後戒嚴時期留下來的衛星廣播電視法修正。

此次不予中天新聞換照，李永萍直言理由很離譜，也很荒謬，其中還去測量中天對哪個候選人、哪個政黨報導幾分鐘、是誰的幾倍，這樣的管理方法早被世界淘汰。主持人陳文茜也說，「如果要用這種標準，全台灣（電視台）都關了」。

李永萍感嘆，既傷痛又遺憾，覺得被騙了，因當時所有討論對NCC的期待與想法，就是比照FCC模式，不分黨派的立法委員，對媒體最重要的議題就是「黨政軍退出」，這也是大家支持NCC獨立機關一個非常重要的共識，等於是立法意旨，結果在這麼多年後完全崩潰，非常傷心，也反省「當時太年輕」，如果有了教訓和經驗，再回到當時，一定會抓住NCC的要害。

《文茜世界日報: 當台灣言論自由倒退時》

(中時新聞網)