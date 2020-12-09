彰化1名女童11歲時被母親帶到高雄，遭藏匿12年，警方在高雄鹽埕區五福四路的1棟舊大樓發現母女。(洪浩軒攝)

彰化1名女童11歲時被母親帶到高雄，遭藏匿12年，警方在高雄鹽埕區五福四路的1棟舊大樓發現母女。(翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真)

彰化1名女童11歲時被母親帶到高雄，遭藏匿12年，警方在高雄鹽埕區五福四路的1棟舊大樓發現母女。(翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真)

彰化1名女童11歲時被母親帶到高雄，遭藏匿12年，卻因為母女倆到賣場購物，被警方鎖定購物紀錄，循線在高雄鹽埕區1棟大樓尋獲母親及已經23歲的女兒，根據鄰居透露，該母女鮮少一起出門，但兩人關係親密，因此並無察覺異狀。

據了解，母女今年3月搬入高雄鹽埕區五福四路的舊大樓，她們則居住在4樓租屋處，她們租屋的格局為大間套房，月租約8000元，母親平日在家裡做網拍工作。

居住在母女隔壁套房的鄰居表示，平時都是母親出門居多，偶爾才會看到2個人同時出門，女兒雖然瘦小，但看起來健全，像一般女大生，她們母女看到其他人幾乎都不講話，也都未與人打招呼或有其他互動，頭都低低的，女兒時常縮著肩膀躲在媽媽身後，有時還會依偎在母親身上，母女互動感覺很親近，並無察覺異狀。

另外，母女居住的大樓旁有一處私人停車場，收費人員表示，該大樓內有許多住戶都有向他們出租停車位，因此對大樓內的一些成員還算熟識，每天也都有許多人在該棟大樓出入，但卻不曾注意到這對母女，聽聞女童遭母親藏匿長達12年時間，另他相當震驚。

(中時 )