雲林縣衛生局最近驗到一名在雲林縣山線特種行業工作的女性性工作者感染愛滋病毒，驗病毒量破百萬，傳染力非常高！雲林縣衛生局呼籲半年內曾與性工作者發生無套性行為之尋芳客，應主動接受愛滋篩檢，六個月後再追蹤一次。

這名女性工作者是中年女性，從事性交易工作多年，有幾個固定的初入場所，日前因腸胃不適到醫院就診，口腔有念珠菌感染而抽血檢查，初篩即是陽性，進一步檢查，病毒量破百萬，衛生局也嚇一跳，立即通知她不得再接客，開始接受治療，並要求她的固定性伴侶篩檢，同時發布緊急篩檢通報。

衛生局表示，全縣20鄉鎮市衛生所、台大雲林分院、虎尾若瑟醫院皆提供免費、可匿名的愛滋病毒篩檢服務，篩檢結果若呈陽性者，公衛醫療人員將協助轉介就醫，過程絕對保密維護隱私，且感染者只要穩定服藥控制體內愛滋病毒量，健康狀況可與常人無異。

衛生局說，若有相關疑問可撥打24小時免付費防疫專線1922，或雲林縣衛生局 疾病管制科05-5373488洽詢。

(中時 )