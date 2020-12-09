中捷事件後續求償與驗收？葉昭甫：市府與北捷同步進行

葉昭甫說，中捷握有主導權，不可能有驗收放水的情形。（陳世宗攝）

針對中捷意外事件後續求償及驗收問題，市議員林德宇9日在議會質詢中表示，綠線的發包施工由北捷主導，他要求中捷及市長盧秀燕硬起來，該站在第一線處理時就要承擔主導權，對北捷求償內容及時程也應具體說明，不要讓中捷求償無門。

交通局長葉昭甫說，市府跟北捷是同步進行，現階段最重要且市民最關心的，是列車意外事件的釐清及改善作為，事件後續的結果都會影響到相關的契約內容，會根據契約對廠商做適度性的裁罰及求償。

林德宇指出，昨日台北市捷運工程局局長張澤雄在台北市議會中表示，針對綠線延誤竣工，將向川崎公司求償，每延後一天可求償2000萬元，最多求償21.8億元，他批評，這些資訊市府都不曾透漏，市民還要透過台北市議員發問才能得知。

林德宇說，這是北捷主動跟川崎求償，還是北捷代替台中市府求償？市長盧秀燕表示，市府向北捷求償，北捷則對川崎求償，所以是一層對一層。林德宇表示，若照北捷局長所說，還要通過最冷及最熱兩種天氣的驗收才算竣工，也就是至少還要一年，他詢問是否有具體的求償時程及內容？

葉昭甫表示，市府跟北捷是同步進行，現階段最重要且市民最關心的，是列車意外事件的釐清及改善作為，事件後續的結果都會影響到相關的契約內容，會根據契約對廠商做適度性的裁罰及求償。

林德宇指出，交通部、台中市府及台北市府於2008年所簽的三方契約，是由當時的部長毛治國及胡志強、郝龍斌兩位市長所簽，事隔多年，契約內容也有再拿出來檢視的必要，若北捷在驗收過程中有放水疑慮，也要確認台中市政府是否有處理及求償手段。

葉昭甫說，綠線竣工的條件是通車後經過三個月的適應期，再通過一個冬天或一個夏天，至少八個月的在地天候考驗後，衡量可用度，才會辦理後續的驗收及竣工，過程中中捷握有主導權，不可能有驗收放水的情形。

林德宇強調，當初營運前試運轉，中捷的人員都沒辦法陪同進場，他強調，現在該是市長站在第一線來主導處理時，就該硬起來，不能都推給北捷，發包、施工、驗收都由北捷承擔，台中市府淪為被動角色。

(中時 )