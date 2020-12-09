經濟部水利署與國家災害防救科技中心9日上午於災防科技中心再次共同簽署「防減災及氣候變遷合作協議」，針對防災應變與應用研發、氣候變遷風險評估與調適、智慧化水文觀測與數據加值應用及其他經雙方同意可合作的事項，第三度簽訂合作協議備忘錄，藉由結合防災科技與實務應變，達成落實防減災及強化應變的具體目標。

水利署長賴建信表示，透過防救災科技與災害緊急應變的有效融合與落實應用，近5年來水利署與災防科技中心在水風災應變情資研判、水情預警展示平台、雷達遙測於地層下陷監測技術開發、氣候變遷資料供需、水資源與災害風險評估以及各類應用模式研發等部分，皆有顯著的成果。因應近年極端氣候下仍有複合型災害的影響，雙方將朝現行合作模式共享科技新知、水利資料與研究成果，採「實質合作、成果互惠」方式積極推動的原則，為第三階段的五年合作共同努力，以增進政府跨單位合作的運作績效，並共同參與辦理國際相關單位的合作及互訪等事項。

災防科技中心主任陳宏宇也表示，災防科技中心與水利署在水利防災議題的合作研究成果豐富，每年風、水災及歷次枯旱事件應變時的情資交流更是無縫接合，均能充分扮演國家防救災幕僚角色。在災防科技中心組織編制下，藉由跨領域的專業研究人員，並以研究創新技術為宗旨，達到防災服務、落實應用為目標，更可有效進行跨部會協調整合。

水利署指出，在全球氣候條件日趨極端多變的情形下，水利與防災領域面臨自然環境更巨大的衝擊與挑戰已是進行式。今年氣候為自1964年以來首次無颱風侵臺，桃園至嘉義水庫集水區降雨量更為歷史有紀錄以來最低，水利署刻正以最強力度進行抗旱工作。災防科技中心旱災預警系統也提升至2.0版，強調跨時空尺度的情資整合，新增未來3日、15日、30日及一季之水情資訊，提供更長期更細緻的旱災預警訊息。今日與災防科技中心續簽署合作協議，對於未來彼此的交流互動將更加深入、廣泛，也將共同面對並尋求未來可能發生極端災害事件的因應策略。

(工商 )