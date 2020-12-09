英國在台辦事處代表唐凱琳 (Catherine Nettleton)即將結束四年任期返回英國。唐凱琳感性表示，1986年第一次來到台灣學習中文，2016年以代表的身份再次回到這裡，當抵達桃園機場第一眼就見證台灣的長足進步。

唐凱琳說，在政治上這是顯而易見的，台灣人民現今享有充滿活力的民主和法治。從經濟上來說，我們也看到台灣企業已從基礎製造業過渡到向世界提供先進開發技術。我要祝賀台灣人民過去30年彌足珍貴的成長歷程。

唐凱琳表示，變化是人類生存的常態。變革正在加速，人類也將需要越來越多的關注和獨創性來管理變革。今年COVID-19提醒了我們 (如果需要被提醒) 全球化世界是多麼地複雜與不確定。我們是推動變革因素的創造者，不管是正面因素或負面因素。

唐凱琳進一步表示，我們每個人都有責任努力增強正面因素和減少負面因素。科技可以用來限制自由，但科技更可以改善我們的生活，無論是為現代數位經濟提供動力的台灣微晶片科技，還是英國在COVID-19疫苗方面的研發工作。我們的經濟發展造成了氣候變化，但也為我們提供了應對氣候變化的手段，包括英國和台灣在海上風能方面的合作。

唐凱琳指出，我們的國際體制有時不能防止衝突，但它也制定了維持和平的規則，包括英國與台灣共同參與致力於全球自由貿易的世界貿易組織。我們的共同價值觀並非總是得到尊重，但多樣化現在已深深紮根於我們的社會中，例如我們共同對婚姻平權的支持。這些都是台灣可以發揮重要作用的領域。台灣和英國已經在這些領域上進行合作，我們也希望在面對新挑戰的同時更加深我們的合作。

唐凱琳強調，台灣不僅僅是我們手機中的晶片，台灣是亞洲唯一享有婚姻平權的社會，台灣是創造力和活力的中心，台灣是美麗寶島，擁有壯麗山峰、茂密森林和珍貴的生物多樣性。這些都是台灣。台灣更是我們共同管理不斷變化世界的堅定合作夥伴。

(中時 )