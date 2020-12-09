昨晚大火臭味瀰漫高雄。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市歸仁區納骨塔旁的台糖農地8日傍晚5點多起火燃燒，造成高雄市區晚間空氣瀰漫燃燒異味，高雄民眾怨聲載道，台南市長黃偉哲8日晚間在臉書PO文強調將追查元凶，招致不少網友怒轟「簡直是謀殺」、也有民眾表示已經缺水卻還頻傳雜草火災，一定要嚴懲。

台南市消防局火調科、歸仁警分局9日上午派員訪查和調閱監視器，礙於周邊均無監視器也無目擊者，追查火災原因仍無進展，台南市環保局以台糖是管理單位，先針對管理不當部分做出處分，並持續追查是否有人為引燃。

這一場火警因為強勁北風吹襲下，臭味一路往北飄，燒出高雄人怒氣。台南市消防局火災調查人員昨晚現勘，因為視線不佳，未尋獲相關關係人，今上午再度訪查，邀集台糖管理單位一同勘查，釐清是否有人為蓄意引燃的情況，台南市環保局以台糖是管理單位，先對管理不當部分做出處分，再追查是否有人燃燒雜草引燃，今天依空汙法重罰127.5萬元。

(中時 )