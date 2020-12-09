旅遊業者取得穆斯林友善場域認證，提供穆斯林安心旅遊。（參山處提供／王文吉台中傳真）

穆斯林人口將近全球人口總數3分之1，為因應國境開放後穆斯林遊客市場，交通部觀光局參山國家風景區管理處積極輔導轄區業者取得穆斯林友善場域認證。參山處所屬梨山遊客中心海拔1956公尺，通過認證後成為海拔最高穆斯林友善遊客中心，而梨山文物陳列館也通過認證，成為海拔最高的穆斯林友善場域。

參山處說，台灣已成為穆斯林遊客在非穆斯林國家旅遊目的地的第3名，且國內穆斯林移工數萬人，穆斯林旅遊市場深具潛力。梨山地區是中台灣重要的熱門觀光景點，國際穆斯林觀光產業聯合發展協會開始於9月初進場輔導，歷經2個月完成穆斯林友善場域認證。

魔菇部落產品取得清真伴手禮認證。（參山處提供／王文吉台中傳真）

淘米樂蔬食園地通過穆斯林友善場域認證。（參山處提供／王文吉台中傳真）

梨山遊客中心及梨山文物陳列館設置淨下設施及祈禱空間，同時張貼祈禱方向貼紙及提供多條拜毯供穆斯林遊客使用。另輔導八卦山轄區20家觀光產業取得穆斯林友善場域，以及輔導20項八卦山在地特色產品成為清真伴手禮，增加穆斯林來台消費新選擇。

參山處強調，今年穆斯林認證從觀光工廠到餐廳旅宿，讓穆斯林遊客不但可以享用美味的穆斯林餐點，還能有安心的住宿場域，本次專案規劃的遊程，後續將朝向商品上架到旅行社販售。

今年通過穆斯林友善場域認證的業者有彰化縣的昇田食品、樂活襪之鄉博物館、星球咖啡、淘米樂蔬食園地、愛玩色創意館、今夜星辰休閒農場、彰化百寶村、田中文旅、Family小家庭、茉莉花的故鄉、順泰蜜餞、卡里善之樹、花樹銀行、廣源良股份有限公司等。

南投縣有猴子漫步宿、豪旺角土鳳梨酥、赤腳精靈景觀餐廳、木黃山烘焙坊、泉發茶廠、洺盛有機茶園等20家，伴手禮有阿堂黑米、木黃山烘焙坊、榮貴糕餅、富田食品、昇田食品、魔菇部落、卓乃潭農場、泉發茶廠、洺盛茶廠、寶大蜜麻花、廣源良、綠寶石油柑果園、愛玩色創意館等13家共20項產品。

(中時 )