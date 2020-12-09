隨著將在明年1月20日正式上任的拜登政府，其團隊成員逐漸成形，而據美媒《Axios》引述知情人士報導，眾所矚目的美駐陸大使，將由民主黨內新星、曾與拜登一同角逐總統候選人黨內提名的印第安納州南本德市前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）擔任此一要職。

報導指出，知情人士透露，曾公開出櫃、今年才38歲的布蒂吉格將在拜登團隊中擔任重要腳色，若派他駐陸不僅會加強他的外交歷練與未來的政治前途，未來再次角逐黨內總統競選只是時間問題。另外，會多種語言的布蒂吉格若進入拜登外交團隊的話，駐陸也並非唯一選擇。不過，邀請布蒂吉格入閣的決定，也將對聲稱要多提名女性以及有色族群的拜登造成不小挑戰。

報導指出，對華府政治人物而言，駐陸大使的政治歷練非比尋常，通常是其政治生涯的重要中繼點或者最高處；而布蒂吉格若擔任此一要職，將有可能走上前總統老布希（George H.W. Bush）曾在1974年成為駐陸聯絡處主任後，日後成為美國總統的路線；但這也在美陸關係前景不明且複雜情境之下，給大陸一個機會了解未來可能的總統人選。

不過知情人士透露，在未來的拜登政府職缺中，布蒂吉格主要傾向外交事務與國家安全領域，而其第一志願是駐聯合國大使；不過拜登與內部人士的討論中，讓布蒂吉格領導退伍軍人部、交通部或者商業部等國內事務的政府部門也是可能的選項。

據英國廣播公司中文網先前報導指出，在黨內初選辯論中，布蒂吉格曾指出大陸帶來的挑戰很嚴峻，不可能隨便打發掉，並利用科技來完善獨裁統治，但也反對當前川普政府的對陸強增關稅，並主張投資國內，提高美國的科技競爭力。

(中時新聞網)