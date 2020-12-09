台南農地8日晚間起火，濃煙往南飄散至高雄，市區一片霧茫茫，許多市民到台南市長黃偉哲臉書開戰，要他道歉，高雄市長陳其邁9日表示，這起火警讓許多市民感覺不舒服，希望台南市長要追究汙染肇事者責任、平息眾怒。

昨晚6時起，高雄多處民眾通報聞到燒焦異味，因範圍太廣，一度懷疑是化學槽車外洩，環保局藉由微型感測器數據分析，鎖定首先出現高值地區阿蓮區，巡查人員趕赴現場，發現是緊鄰阿蓮區的台南市歸仁區農地雜草起火，順著北風飄散至高雄，許多地區都籠罩在一片霧茫中。

台南起火，造成高雄空汙，連遠在50公里外的苓雅區都聞到燒焦味，台南市長黃偉哲雖然深夜臉書發文報告滅火進度，但仍有不少高雄市民怒氣沖沖留言，「反正高雄市民不是他的選民，不痛不癢」、「高雄市民吸廢氣是活該還是欠你們」、「連蚊子都被燻到沒有了」。

不過也有市民出面緩頰，肯定黃偉哲針對網友怒氣都有回覆，「不像有些官員理都不理」、「絕對支持嚴懲到底」、「昨晚超臭，還好有下小雨，起床空氣變好了」、「謝謝辛苦的消防人員」。

陳其邁今早受訪表示，事出必有因，希望台南市政府對汙染源能夠重罰，畢竟肇事者責任還是要追究，否則造成影響的範圍那麼大，而且許多市民感覺不是很舒服，請台南市長能追究責任、平息眾怒。

(中時 )