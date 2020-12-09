港股9日早上開高205點後，曾收窄升幅至升154點。低點有買盤支持，再度大幅上揚。恒指早盤最多升362點，高至26,666點，在連跌兩日後終見反彈。恒生指數午盤上漲331.8點，中午收漲1.26％，報26,636.36點；國企指數漲130.77點，漲幅1.26％，報10,540.36點。

恒生科技指數走高，小米漲5.31％、阿里巴巴漲1.47％、網易漲0.85％、美團漲0.63％。

在類股表現方面，互聯網醫療概念股表厭強勢，阿里健康漲6.49％、平安好醫生漲2.73％、京東健康續漲5.45％。富時羅素8日已宣佈將京東健康納入富時香港指數，12月21日生效。此外，MSCI將京東健康加入MSCI中國全股票指數，12月22日生效。

另外，華住集團跌6.34％，瑞信發研報指，華住集團-S第三季淨虧損人民幣(下同)2.12億元，主要是受德意志酒店集團(DH)的4.37億元減值所拖累。

(工商 )