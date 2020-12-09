中澳貿易緊張持續升級。澳洲媒體報導，中國進口禁令擴大，除了澳洲再有兩個州的原木受中國進手限制、第六間牛肉供應商被停進口，現在連出口到中國的羊肉也受到影響。

澳洲「澳洲人報」報導，澳洲貿易部長伯明翰(Simon Birmingham)批評，中國對澳洲出口貨物的打擊和限制，違反兩國2015年簽訂的自由貿易協定，引起人們對中國遵守中澳自貿協定、世貿組織義務的擔憂。他稱，澳洲政府正在考慮能夠解決爭議的各項選擇，來支持出口商，並緩解中澳兩國貿易緊張局面。他強調，對話大門仍然敞開，上周已再向中方提出舉行會晤請求。

中國海關7日公告，12月3日起暫停進口澳洲塔斯曼尼亞州和南澳州的原木，指近日在上海、寧波、廈門、青島海關在進口塔斯曼尼亞州和南澳州的原木，中截獲活的林木害蟲，為防止有害生物傳入，按規定決定暫停兩州原木進口。同時，昆士蘭州屠宰場Meramist，也被中國叫停進口，是第6間澳洲牛肉供應商被中國禁止。

另，維多利亞州的兩間羔羊和羊肉出口商，澳洲羔羊公司(Australian Lamb Company)和JBS Brooklyn，在自行報告新冠肺炎疫情後，被暫停其中國出口許可證超過4個月。盡管該州已連續40天沒有本地新冠病毒病例，但企業仍被暫停出口，沒有得到中國官方的任何更新。

在澳洲政府要求調查新冠病毒源頭後，中澳關係急速惡化，貿易摩擦升溫，除了澳洲大麥、煤炭、葡萄酒等受到波及，澳洲羊肉也受累。

(工商 )