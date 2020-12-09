就在韓國確診人數屢創新高，最新數據每日有近700位新案例之際，疫苗輸送也成為民眾關心話題。大韓航空（Korean Air）表示，已應用最新冷鏈物流網，目前將韓國仁川疫苗原物料，陸續運送至荷蘭阿姆斯特丹。據悉，韓國藥廠的疫苗原物料，8日已從仁川機場出發，隔(9)日就可抵歐洲疫苗生產藥廠。

韓國最大航空公司大韓航空補充，這800公斤原物料，是裝在攝氏負60度低溫醫療專用容器中。同時，大韓航空也是美國許可，得以使用冷鏈技術運送疫苗相關產品的第一家韓國航空公司。包括台灣華航，香港國泰以及韓國大航航空在內國際18家航空業者，都已獲醫藥品冷鏈運輸國際認證(CEIV Pharma)。

因新冠疫苗特性，運送過程需要一條冷鏈物流網，也就是ㄧ個全程監控低溫環境。不若ㄧ般貨品物流過程，冷鏈運送需要更高水平技術，故韓國未來預計將輸入高達4400萬劑疫苗，屆時也會帶給運輸業者空前挑戰。

(時報資訊)