《國際經濟》無協議脫歐可能增 強生周三晚飛往布魯塞爾

在過三周即將脫歐之際，英國與歐盟的分手談判在周二出現更糟的混亂，首相強生警告，雙方可能將會接受無協議(no deal)。

歐盟官員和兩名外交官向路透表示，歐盟首席談判長巴尼耶(Barnier)在對歐盟部長的一會議中指出，他相信一個無協議脫歐的場景，在年底越來越有可能出現。

歐盟領導人高峰會將在本周四和五舉行，將討論在無貿易協定之下的緊急計畫。

愛爾蘭總理馬丁(Martin)周二在議會中表示，不幸地，如果在未來一兩天沒有突破性進展，我們正面臨一無協議脫歐。

英國首相強生預定周三晚間將飛往布魯塞爾，先與歐盟執委會主席萊恩(Leyen)進行晚餐會面，試圖為縮小差距進行努力。

據了解，英歐雙方談判代表在會議中的措辭越趨強硬，呼籲對方的妥協。

當記者提問強生，是否願意試圖在可能最後的一刻達成協議，強生回答，是的，當然；「在任何版本下，我們都將取得勝利，如果要走澳洲解決方式，那也是很好」。

(時報資訊)