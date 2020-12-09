跟進標準普爾全球評級公司（S＆P Global Ratings）腳步，國際知名評等公司惠譽周二晚間宣布將紐約市的債信評級從「AA」調降至「AA-」，並維持負面展望不變。

惠譽表示，新冠疫情危機與相關防疫限制措施將對紐約市的經濟成長造成長期影響。

基於紐約市近期疫情急升帶來的不確定性，稍早前標準普爾全球評級將該市的債信評級展望從「穩定」更改為「負面」。

標普所做的調整，與紐約市的「一般義務債」（GO bond）及「非法律強制市政債」（appropriation-backed bond）有關。該評等機構表示，這表示標普在這個展望期（通常為兩年）內調降紐約市評級的機率為三分之一。

而遭到惠譽調降信評的包括，紐約市的工業發展收入（industrial development revenue）債、特別收入債（special revenue bond）和一般義務債。

標普信評分析師Nora Wittstruck在報告中表示，新冠病毒傳播速度加快，可能不利於紐約市的財務預測，除了大都會運輸署的服務減少之外，也將對全球旅遊業的發展趨勢，以及聯邦政府額外提供州與地方政府的激勵資金都造成負面影響。

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）周一宣布，如果本周的住院率仍繼續攀升，為了避免醫療系統崩潰，他將下令禁止紐約市的餐廳提供室內用餐服務。據路透社統計，截至周二，美國的新冠狀病毒確診數例已經突破1500萬大關，在短短4天內就增加100萬個確診病例，凸顯該國疫情正持續加速惡化。

(時報資訊)