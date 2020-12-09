美國市場需求回溫，大成鋼(2027)11月營收為51.45億元，年增3.36%，為今年首度年增率翻正，大成鋼受惠國際不鏽鋼價以及鋁價續揚，第四季單季可望轉盈，在外資加入買超行列下，股價屢創波段新高。

大成鋼11月營收為51.45億元，雖比10月高點52.92億元下滑約2.76%，但為今年以來首度呈現年增的表現。前11月營收533.11億元，年減27.52%。

大成鋼自9月營收回升至50億元，10、11月營收守穩50億元之上，第四季將是今年最旺的一季，配合鋼價上漲，本季營運可望轉盈。

展望明年，美國商務部祭出反傾銷措施可望持續拉抬美國鋁價，大成鋼明年將比今年轉盈，投信持續買超，近9日累計買超2萬7077張；外資雖周二小賣超637張，但先前連續買超4天達2萬3493張。大成鋼明年具明顯轉機，成為法人鎖碼股，股價在鋼鐵股中表現優異。

大成鋼主要營運在美國，與美國市場連動性較高，雖前三季虧損，隨著美國商務部對18國的進口鋁板捲產品祭出反傾銷措施，加上美國工業需求回溫，大成鋼第四季產品量價可望進一步增溫，單季可望轉盈；明年隨著疫情趨緩，配合需求提升，公司營運可望重返獲利。

(時報資訊)