中共公安部今（周三）通報「全國公安機關深入開展命案積案攻堅專項行動」情況。公安部刑事偵查局長劉忠義表示，今年初開展全國命案積案攻堅行動以來，截至12月8日，共破獲命案積案5281宗。其中，共偵破20年以上的積案2476宗，10年至20年的積案2269宗，案發時間最長達42年。

劉忠義通報，2019年，中國大陸現行命案破案率達99.8％，創歷史新高，有25個省區市現行命案全部偵破，全國命案發案也降至歷史低位。

2020年年初，公安部部署開展命案積案攻堅行動。截至12月8日，共破獲命案積案5281宗。其中，共偵破20年以上的積案2476宗，佔46.8％，10年至20年的積案2269宗，佔42.9％，案發時間最長達42年。同時，成功破獲一大批久偵未破的大案，並且成功拘捕一大批潛逃多年的命案在逃人員。各地公安機關共拘捕命案在逃人員4601名，其中潛逃20年以上的1779名，潛逃10年至20年的2203名，潛逃時間最長達38年。

(中時 )