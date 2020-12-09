日前行政院長蘇貞昌於立院答詢萊豬問題時說「信功肉品都支持我們」，不久遭廠商否認，藍營對此告發蘇揆違反《社維法》、《食安法》。藍委賴士葆今日於立院內政委員會詢問辦案進度，刑事局長黃明昭回應，此案已在中正一分局受理，賴士表要求警方硬起來「Just do it, yeah」。

賴士葆表示，上月前行政院發言人丁怡銘說牛肉麵店家是用萊牛，遭告發違反《社維法》，但刑事局卻吃案，胡明昭說，不是這樣子，是同時也告發《食安法》，因此是以《食安法》為優先。若《食安法》的刑事法不罰，《社維法》的行政法才罰。

賴士葆說，所以意思是《食安法》先走，到時候《社維法》又要說蘇貞昌是善意、非惡意嗎？黃明昭說，若《食安法》的刑事法不起訴或判決無罪，《社維法》才會進行。

賴士葆酸，黃明昭是蘇貞昌的「蘇家軍」，以前蘇貞昌當台北縣長時也曾是他的部屬，也不要在這邊為難你。黃明昭回應，自己只是一個公務人員，不是指稱的那樣。

(中時 )