趁2020年末快來大吃一波！年終最後一檔折扣就剩雙十二，日式豬排連鎖名店銀座杏子祭出超爆殺雙十二活動，12/11-12/13期間，日本當紅炸牛排買一送一，每日每店限量40份。這次優惠堪稱豪氣且誠意十足，饕客趕快揪家人、朋友一起來享用。

杏子表示，這次祭出的「日本當紅炸牛排買一送一」，每日每店限量40份。12/11-12/13期間，每天上午11:12開搶，每人限購一份，不得與其他優惠合併使用。杏子提醒，全台門市除了高雄SOGO都有販售，該活動限定限內用，外送及外帶不適用此優惠。

12月除了炸牛排限量買一送一，店內還有其他好康。即起點軟殼蝦盛合組合餐，就送價值90元的深海紅魚，雙人餐/三人餐贈送乙隻，四人餐贈送2隻，數量有限，送完為止。杏粉們就用海味來告別2020吧！

另外，喜歡吃燉牛菲力咖哩的人也有福了，杏子還推出貼文截圖的優惠。即日起～12/31，杏粉們將貼文截圖，到全台門市消費即享「燉牛菲力咖哩」88折。此優惠不限使用次數，好吃的越光米飯上鋪上滿滿的菲力牛，再淋上白飯小偷的咖哩醬，將是咖哩控、牛肉控、不愛炸控的最好選擇。

(中時新聞網)