國民黨主席江啟臣11月呼籲應設法加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），但他昨以推展不力等因素，提案凍結外交相關預算1500萬元，遭民進黨批評「雙面人」、「擋預算」。國民黨文傳會副主委鄭照新今在臉書PO出羅致政、趙天麟等6位綠營前、現任立委也曾凍結CPTPP的提案單，打臉民進黨「凍結就是擋預算？」「程度差又可恥」。

鄭照新說，凍結就是擋預算？是為了要政府詳細說明！報告後經過討論，在討論中要求進行國會需要的評估項目，以便清楚向納稅人交代執行項目，即可動支。

鄭照新PO綠委提案凍結CPTPP預算的提案單。（摘自鄭照新臉書）

他嗆說，民進黨部是沒有人待過國會嗎？昨天大張旗鼓指控江啟臣凍結CPTPP預算，真是笑話，那民進黨去年一堆人凍結預算，也是反對國際交流與CPTPP？「你們要的只是沒有立法院的一言堂吧！真是程度差又可恥，你不po我還懶得打臉，自取其辱當納稅人是白痴！」

鄭照新PO出立法院109年度公務預算委員提案單顯示，民進黨立委趙天麟、前立委陳曼麗與林靜儀都認為108年度推動加入CPTPP預算案並無具體實績，便提案凍結500萬元預算；民進黨立委羅致政、無黨籍立委林昶佐及前立委吳焜裕等人，也針對外交部「國際會議及交流」項下「協助各種國際交流活動」編列預算9億2983萬9000元，表示應提供細部規劃並說明，以利監督，並凍結1千萬元。

(中時 )