新竹縣消防局第三大隊芎林分隊現址面積狹小，隨著救災車輛及設備逐年增加，空間不足供應，縣府投入6543萬元新建芎林分隊廳舍，提升消防品質，9日由縣長楊文科偕同擔任消防婦宣總隊長的夫人甘秀美、芎林鄉黃正彪等人祈福後熱鬧動土，預計2022年1月完工。

縣長楊文科表示，為提升芎林鄉消防救災與救護品質及時效性，給消防同仁更好值勤服務空間，縣府自籌6千多萬新建芎林分隊廳舍，提供「最好的消防裝備、完善的消防廳舍、健全的消防人力」，更加保障鄉親生命財產安全。

縣府新建芎林分隊廳舍，縣長楊文科（左三）偕同擔任消防婦宣總隊長的夫人甘秀美（左二）等人熱鬧動土。（羅浚濱攝）

此外，縣府也持續在芎林鄉積極規畫各項建設，今年芎林鄉公所聯合辦公廳舍已動工，未來規畫芎林社會福利中心及3座特色公園等也持續如火如荼進行中。

消防局長孫福佑說，芎林分隊現行廳舍為警察局舊廳舍撥用，並與芎林鄉戶政事務所共用同一建築物，內部空間大多合併使用，大型消防救災車輛難以進駐。

芎林分隊新廳舍在光明街與文山路交叉口，規畫地上四層建築物，1樓停放消防車輛、2至4樓做為辦公及宿舍，土地面積451坪，總樓地板面積583坪，未來將會增加雲梯車、水庫車、水箱車等及消防人力。

孫福佑並指出，過去芎林分隊宿舍消防同仁要4到5人使用1間，使用公共衛浴設備，新廳舍完工後，規畫每2人使用1間，也將大幅提升消防同仁的工作環境。

(中時 )