IMF前副總裁、清華大學國家金融研究院院長朱民9日表示，受疫情影響，全球經濟2021年是艱辛的復甦年；而中國大陸在2020年第一季GDP大跌後逐步回升，預計2021年GDP增幅可能達12％、13％左右。

路透報導，朱民9日在北京舉行的新浪財經2020年會暨第13屆金麒麟論壇上表示，這次疫情的衝擊，比2008年的全球金融危機要遠遠嚴重。現在雖然有了疫苗，但是從疫苗的研發、批准只是第一階段，大規模的生產、運輸、配售、注射，至少是6～12個月的時間，取決於不同的國家。他稱，必須靠疫苗把疫情全部控制，要回到2019年人們的經濟活動和社會活動恢復，可能還有12個月的時間。

他認為，第二波疫情把時間延長了，衝擊力度大了，企業負債就惡化，企業破產會加重。所以企業負債惡化、最困難的時期不是2020年，是2021年。在這個情況下，政府急劇的財政支出，全球政府的債務上升了18.7％，比2008年10.5％的時候漲了一倍，政府的財政赤字，2008年是-4.9％，2020年是-10％，也漲了一倍。所以政府的債務大規模地上升。財政空間變得很有限，債務持續上升，因此政府會實施寬鬆的貨幣政策，擴張資產負債表。

他表示，對比來看，大陸第一季GDP年減6.8％，第二季就開始反彈，若與2020年1月1日為基準，2021年GDP增速大約可來到12％、13％左右。

(工商 )