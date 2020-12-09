石門區江先生從池塘救出東方白鸛，並通報動保處。（新北市動保處提供）

新北市金山區清水濕地日前接連3隻瀕危珍稀的東方白鸛造訪，吸引大批愛鳥人士搶拍，昨（8）日卻在石門區崁子腳路發現1隻虛弱的東方白鸛困於池塘，新北市動保處立即趕赴救援，急送台北市立動物園醫療，先給予水分與保溫，後續需長時間循序漸進慢慢調整。

家住石門區崁子腳路的江先生向動保處人員描述，2、3天前就發現1隻鶴在附近梯田裡走動，疑似不會飛行，昨天發現這隻鶴掉落他家門前的池塘，且無法自行脫困，所以他趕緊涉水把鶴抱回岸邊，並通報動保處。

動保處人員到場，赫見竟是隻無腳環東方白鸛，且看似相當虛弱，無法飛行、甚至兩腳無法正常站立，遂立即將其送往台北市立動物園檢傷醫治。

經動物園獸醫師初步檢視，這隻東方白鸛體態非常瘦弱，骨瘦嶙峋甚至出現刀胸情況，目前先以支持療法補充水分及保溫，後續需要長時間循序漸進慢慢調整。

動保處表示，民眾若發現受傷或需要救援動物，可撥打電話02-2959-6353或1999通報，動保處24小時提供動物救援，負責拯救受傷、受困動物，並給予適當收容安置及醫療照護，野生動物經評估後，狀況良好會由專業人員帶至適合棲地進行野放，維護新北市富豐自然生態。

(中時 )