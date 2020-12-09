廖姓男子提告指控經營「風之國度」手機遊戲的傳奇網路遊戲公司，主打商品為獎項進行抽獎活動吸引玩家，誘導玩家無上限消費，害他盲目消費，重度壓力致顏面神經麻痺造成永久性損傷，並遭公司資遣，他求償90萬多元，但一、二審都判他敗訴。

廖男表示，他為使裝備強化、洗鍊及取得抽獎活動獎項，陷於錯誤盲目消費，多次向銀行及朋友借貸，致生活困頓及信用破產，加上朋友及家人指責，不堪重度壓力，顏面神經麻痺造成永久性損傷，傳奇網路遊戲公司須賠償他損失。

高院認為，該遊戲裝備洗鍊系統是以電腦程式隨機附加強化項目與強化數值至該裝備，屬機率性之結果，不同玩家對於須強化、洗鍊之項目及各項數值之需求並不相同，並無虛偽不實或引人錯誤之表示，致誤導玩家為無上限消費之情形。

合議庭表示，依一般社會觀念，玩家應可知悉抽獎活動屬於機率性中獎，價值越高之獎項，中獎率越低，並非各獎項之中獎機率均相同，傳奇網路遊戲公司沒有違法，廖男未舉證證明其因該遊戲而受有損害，求償90萬3388元無理由，不應准許。

(中時 )