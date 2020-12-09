送孩子補習空檔與同事路旁大玩車震 國小女老師下場慘

嘉義地方法院法官判女老師侵害配偶權賠錢。（廖素慧攝）

嘉義縣某國小2名男女教師，日久生情，女老師利用周末載孩子到嘉義市補習，趁機與男老師相約在嘉義市西市場停車場頂樓、知名飯店附近偏僻的路邊車震，師母怒告女老師侵害配偶權，法官判女老師賠償35萬元。

也是老師的張妻指述，她與張姓老師結婚8年，育有1名子女，張師與黃姓女教師任教於嘉義縣某國小，張、黃兩人過從甚密，2人於2019年5、6月間屢次相約在耐斯百貨附近碰面，甚至在寬悅酒店一帶的僻靜路邊、嘉義市西公有市場停車場頂樓密會、發生性行為。

張、黃2人還添購多項情趣用品，張師並贈送黃師音波磁氣美髮梳、頭皮溫熱震動按摩器，還為黃師的子女買身高測量器，2人交情顯非一般社交行為，黃師擔心張妻發現，今年3月間傳給張妻一封協議書，坦承「與張師有婚外男女交往關係」。

碩士畢業的黃師辯稱，她與張師同校任教，她的老公任教於另一所國小，張師的次子就讀老公任教的國小，2校車程近，她每天載送老公及張師的次子到另一所國小後，再到自己的學校上班，並未搭張師的車下班，也沒有張妻所指述的曖昧行為。

黃師又說，她向張妻傳LINE致歉，是因為一活環境民風保守，且相關人都是教育圈人，顧及工作及家人觀感，為息事寧人而致歉。

張妻告黃師侵害配偶權，求償100萬元，法官審理後判決黃師賠償35萬元。全案可上訴。

(中時 )