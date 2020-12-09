洛磯去年初才和陣中三壘金手套8連霸的明星球員阿瑞納多（Nolan Arenado）簽下8年總值2.6億美元大約，不過現在想把他交易出去了，目前應該只有豪門球隊能負擔這張大約，美媒報導最想要阿瑞納多的道奇可能要失望了，因為洛磯老闆不想讓他去同區球隊。

2019年初洛磯與阿瑞納多簽下為期8年的長約，其中包含完整的不交易條款，讓他能在2021年賽季結束後可以選擇跳脫合約。阿瑞納多當時說他很喜歡洛磯這支隊伍，不過好景不常，他與總教練布瑞迪奇（Jeff Bridich）由於對球隊持不同意見導致關係惡化，阿瑞納多認為總教練不尊重他，之後就流傳出交易傳聞。

今年由於疫情讓各隊虧損巨大，洛磯恐怕無法承擔阿瑞納多剩下6年1.99億美元合約，《丹佛郵報》報導洛磯可能想要交易他，其中道奇隊就是熱門選項。道奇剛奪下世界大賽冠軍，不過陣中三壘手騰納（Justin Turner）將會成為自由球員，因此相當渴望阿瑞納多的加入。

不過道奇恐怕要失望了，根據其他業內專業人士的判斷，洛磯的老闆蒙佛特（Dick Monfort）不希望阿瑞納多加入同區球隊，再加上道奇在今年損失超過1億美元，上個月還解雇的20名員工，在虧損嚴重的情況下，很難負擔阿瑞納多的大約。

除了道奇之外，據傳還有紅雀、國民、勇士、大都會等隊也想網羅阿瑞納多。

(中時 )