據美媒Axios報導，美國總統當選人拜登考慮提名布塔賈吉(Pete Buttigieg)擔任駐北京大使。

布塔賈吉現年38歲，曾為印第安納州南灣市(South Bend)市長。他曾參與本次民主黨總統候選人競選，是首名公開同性戀身分的民主黨總統候選人提名戰參加者，被視為民主黨的政治新星，但因支持不足，3月退選。

報導引述消息人士指出，布塔賈吉已向拜登團隊表示，他對外交政策或國家安全領域最感興趣。報導分析，更多外交領域經驗，將有助布塔賈吉的仕途，不少民主黨內部人士認為，布塔賈吉成為民主黨總統候選人只是時間問題。

不過Axios指出，美國駐中大使一職，通常由經驗豐富的政壇人物擔任，以示對中國的尊重。若布塔賈吉獲提名，將顛覆這一模式，並為中國提供認識美國未來可能的總統的機會。

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