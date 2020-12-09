台南市鬧區一所國小10月要學生填寫「校園生活問卷」，1名小5女同學在性平項目中填上曾遭兩位男同學說黃色笑話，學校啟動調查，女同學事後遭同儕言語霸凌，女孩家長不滿，4日到校質問男學生，引起男童家長怒火，雙方家長7日在學校會議中互槓，各自找議員，男童家長揚言提告恐嚇，女方家長覺得女兒受公然汙辱，保留法律追訴權。

教育部規定全台每所國中、小學校學生每年填寫校園生活問卷，用意是避免校園暴力、霸凌事件，台南市教育局去年開始，在問卷中加入性平項目，多一個管道預防性平案件發生。

台南市1名小5女童1個多月前在問卷中填寫兩名男同學向她說黃色笑話，學校老師私下告知女學生與家長，這樣填寫會啟動性平調查，程序上會很麻煩，不啟動機制，學校仍會協助輔導。

女童覺得很無助，自己受傷，老師卻無法解決，家長不滿老師教育態度，認為不啟動就無法輔導男同學，堅持啟動性平機制，強調希望學校重視兩性平等。

不料調查啟動後，被調查的男同學猜測是女同學所為，在學校出現言語霸凌行為，女童受到排擠感到害怕，回家哭訴，家長更不滿學校的調查手法，讓女兒事後受到報復。

性平調查引發言語霸凌，女童父母4日到學校找李姓老師興師問罪，李老師卻找來開黃腔的兩名男同學到場，讓女童父母當場質問，兩名男童懼怕，回家告知家長「女同學的爸媽說，不說實話要讓你們死得很難看」引起兩男童家長氣憤，質疑對方家長恐嚇小孩。

雙方家長7日在台南市教育局官員與學校校長、老師主持下出席會議，男童家長請來台南市議員關心，揚言提告恐嚇，女童父母解釋並無恐嚇，是向男同學說「如果說謊，你們就完蛋了」，指控對方對女兒公然汙辱，也會保留法律追訴權，另強調是希望學校重視兩性平等問題。

台南市教育局表示，該校內學生間糾紛，回歸校內管教輔導，開黃腔、言語霸凌已啟動性平機制。女同學父母進校園有無罵男學生，交由學校後續調查。學校老師讓家長進到教學區接觸男同學屬不當處理，教育局已請學校檢討。

(中時 )