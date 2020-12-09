15歲即出道、有「小李玟」美稱的實力派歌手陳予新，近年正式回歸，不只當歌手，還嘗試主持、戲劇演出等，去年甚至接演了人生第一次的音樂劇《很愛．很愛你》，之後又演出《何日君再來》，評價不俗，而現在她也進軍正當紅的網路影視圈，開了YouTube新節目，竟然是教做菜？！

聽過陳予新的歌聲，很難將她跟「歌手」以外的事物連想在一起，殊不知她喜歡做菜，「原來你也會做菜？」、「看不出來耶！」，諸如此類的話語，陳予新很常聽到別人對她這樣說。

但其實觀察陳予新臉書，會發現她經常分享一些私房家常菜，陳予新說起接觸料理的初衷，「是為了讓家人回到家，就有一頓豐盛的晚餐」，因此開始學習做菜，早期是上網狂看大師級廚神的影片，之後能查食譜親自「下手」，從此愛上做菜。

最近她在YT頻道開啟新企畫，是美食節目《同食》，邀請加拿大藍帶大廚Powell跟她一起主持，以同樣的食材煮出不一樣的料理，餐廳美食尬家常料理，而且之後的規劃不止看得到，還可以吃得到，將開放觀眾試吃，現場鑑定一下。

《同食》EP1：雞肉料理！吃得到的美食節目！讓你看得到也吃得到！親子丼 v.s. 心雞梗塞

(中時新聞網)