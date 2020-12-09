新冠肺炎全球肆虐，台大公衛學院教授陳秀熙今(9)日分析最新國際疫情，指出截至12月6日，全球確診者已超過6700萬人，預計12月13日前就會突破7000萬人，而英國與俄羅斯已展開疫苗施打，由醫護人員與80歲以上長者優先注射。

陳秀熙提到，在美國方面，感恩節假期出現大量旅客，12月初因此新增超過100萬名確診者，輝瑞公司已向美國食品藥品監督管理局（FDA）申請緊急授權使用，預計最快在最近1到2個星期內，就能開始施打疫苗，不過在疫苗施打前，仍應維持社交距離及戴口罩等政策，並避免假期旅行，以免造成病例數暴增。

至於歐俄，陳秀熙說，英國和俄羅斯即將開始施打疫苗開打，相信這也是最好的聖誕節禮物，而英國先從全國50個機構開打，其中針對安養院、醫護人員以及80歲以上長者優先施打疫苗；至於俄羅斯，則是從首都莫斯科開打，以醫療工作者、教師、社工為優先施打疫苗對象。

而就亞洲部分，陳秀熙指出，日本、韓國疫情持續升溫，特別是日本每天平均新增近2500個案，韓國也將防疫等級提升至1.5級，印度疫情稍受控制，每天平均確診降至低於4萬例，土耳其將無症狀個案納入通報後，單日新增個案竄升至亞洲第二，僅次於印度，政府開始實施宵禁，並宣布提供接種大陸疫苗。

至於無症狀感染是否會釀成社區流行，陳秀熙說，根據各國研究發現，新冠肺炎無症狀個案的二次傳播力，比有症狀個案減少42％，如在台灣等低感染區，造成社區流行的可能性非常低，不過但如果是在印度、歐洲、美國、南美洲等高感染區，就有可能造成社區流行；若無症狀個案其實是傳播力較低，因此需要較高的疫苗接種率，才能達到族群集體免疫效益。

(旺報 )