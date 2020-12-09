一夜致富是很多人的夢想，不少樂透得主也曾現身分享中獎後的生活，雖然有人因為變富有 享受更好的生活，但也有人因為心態改變而淪落，尤其是和家人、朋友的關係產生變化。搜狐網命理專欄「小女巫鬧鬧」發文點出，就算發大財後也絕對不會虧待朋友的5星座。

1.白羊座

白羊座是非常重義氣的星座，如果和他們有著像是「穿著同一條褲子長大」的深厚情感，那麼他們絕對會挺朋友到底，吃飯主動買單、有困難也義不容辭幫忙，就連自己賺大錢，白羊座也絕對不會忘記、虧待朋友！

2.雙魚座

在雙魚座的人生中，最重要的就是「人際關係」，如果沒有人可以一起分享生活點滴、喜怒哀樂，又怎麼感到快樂？所以發財不發財對於他們來說，就只是請朋友吃的食物高級程度不同，本質上還是和朋友一起共享快樂。

3.獅子座

作為霸氣的王者，獅子座絕不能接受被人認為小氣，因此就會透過「出手闊綽」來顯現自己的能力、得到旁人欽佩目光，而且獅子座本身也對朋友很好，請客讓朋友開心，他們當然也發自內心快樂。

4.水瓶座

對於水瓶座來說，世界上有很多事情都比金錢還要珍貴，像是友情、親情等，尤其在困難的時候，朋友們可以幫助自己走過難關，這點成為他們非常重視朋友的原因；當水瓶座有錢了，總會先想起陪伴自己度過某個艱辛時刻的人。

5.射手座

熱愛自由的射手座秉持著「及時行樂」的生活態度，所以非常願意和朋友共享快樂，絕對不會猶豫，不過如果有人一直把射手座當成「傻瓜提款機」，就算他們再怎麼善良和寬容，也不是沒有底限的！

(中時新聞網)