由於「福灣巧克力」創辦人許華仁父親所開設的「福灣莊園」，2015年發生性騷擾女實習生案，加上許華仁曾力挺父親，指責受害女性，掀起一股網友抵制潮，不少知名品牌也紛紛切割，擔心對好不容易擦亮的屏東巧克力品牌有所衝擊，屏東縣長潘孟安語重心長地說，「業者要愛惜羽毛」。

福灣醜聞在網路發酵後，網友湧入桂冠食品官方臉書，表達拒吃由福灣合作的「桂冠 巧克力湯圓」，桂冠第一時間便表示將全面停產下架、收入捐助公益 ；隔日進一步掀起連鎖效應，包括乖乖與之合作的巧克力玉米脆條、 Mister Dount的7款可可波提、金色三麥的巧克力啤酒等，都發出聲明表示自主下架， 並表達支持性別平權等立場。

長期扶植地方可可與巧克力產業的潘孟安表示，站在縣府立場，當初推廣可可是希望提升農村競爭力與提高農產價值，讓地方蓬勃發展，如今屏東可可一條龍產業站上國際舞台，創業實屬不易，「個別業者行為真的要愛惜羽毛，珍惜現在所有的」。

但潘也認為，屏東巧克力本來就很有競爭力，近期在國際拿下許多名次，也並非單一業者所獲得，而是呈現百家爭鳴，「應該不至於影響整個產業」，不過還是必須以此為鑑，否則眼看樓起、也看他樓塌。

(中時 )