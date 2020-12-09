軍備局所屬中山科學研究院大樹廠區今天發生閃燃爆炸意外，造成3人受傷送醫；高市府勞工局勞檢處派員進廠區檢查，初步調查認為有違反勞動法令，已勒令停工，將移送地檢偵辦。

高市府勞檢處指出，國防部軍備局中山科學研究院今天上午9時40分執行鋁粉預混作業時發生塵爆導致洪姓勞工（男性、33歲、60%傷燙傷）意識清楚送義大醫院；盧姓軍方人員（男性、45歲、85%的3度傷燙傷）意識清楚送榮總、王姓軍方人士（約20幾歲、60%的2度傷燙傷）意識清楚送國軍高雄總醫院左營分院。

勞工局派員至事發現場檢查，初步調查認為違反勞動法令，職業安全衛生設施規則第184條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項規定，雇主對於著火性物質（鋁粉）製造、處置工作場所，為防止爆炸、火災，應遠離煙火、或有發火源之虞之物，並不得加熱、摩擦或衝擊或使其接觸促進氧化之物質或水。

勞工局指出，已勒令肇災現場停工調查，並撰寫職業災害報告書，函送勞動部職安署核定後，將移送地檢署偵辦，也會協助傷者家屬後續慰問。（編輯：黃世雅）1091209

(中央社)