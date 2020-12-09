美國新型冠狀病毒疾病疫情嚴峻，染疫人數突破1500萬大關，光是過去一週就有1.5萬人喪命，隨著監管機構朝批准疫苗邁進一步，英國啟動疫苗接種計畫，為減緩疫情帶來一線希望。

路透社統計美國州郡通報的數字，亞利桑那、阿拉巴馬和俄亥俄等至少3州單日確診病例破紀錄，全國累計超過1500萬人染疫。

疫情迄今未見趨緩，首席衛生官員再次提出警告，人們在歲末年終的節慶期間齊聚一堂，恐加劇病毒傳播。

美國傳染病權威佛奇（Anthony Fauci）今天在視訊高峰會上說：「我們正處於充滿挑戰的時期。」

不過，好消息是美國食品暨藥物管理局（FDA）今天發布文件，未對美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國夥伴BioNTech共同研發的疫苗安全性及有效性提出新問題，替輝瑞在申請疫苗緊急使用授權的競賽上清除了下一道障礙。

FDA官員在10日舉行外部專家會議前發布文件指出，提交FDA的輝瑞&BNT疫苗數據符合緊急使用授權的相關指引。這些專家將討論這支疫苗應否獲准緊急使用。

這將緩解醫療系統面臨的壓力，截至昨天，美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）住院人數達10萬1498人，一週增加16%。倘若疫苗取得緊急使用授權，醫護人員可望成為首批接種疫苗的對象。

衛生官員預測，美國很快就會追隨英國，啟動疫苗大規模接種計畫。英國今天開始替民眾施打第一批輝瑞&BNT疫苗，開西方國家先河。

FDA顧問小組預計下週開始審查莫德納公司（Moderna Inc）的COVID-19疫苗，可望在未來幾週分發兩種疫苗供民眾施打。

中國與俄羅斯已開始使用自己研發的疫苗，而現年90歲的英國阿嬤基南（Margaret Keenan）今天也成為試驗者以外，全球第一位接種輝瑞&BNT疫苗的人。

美國昨天通報新增20萬3474人確診、1582人死亡，如今正迫切需要對抗疫情的新工具。

(中央社)