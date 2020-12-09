許多人嚮往飛行員的工作，萬能科技大學航空系最近延攬前華航波音737機型培訓機師陳志宏加入，同時斥巨資建置六軸動態飛行模擬教室，其中六軸飛行動感模擬器是訓練飛行員關鍵設備，除視覺上模擬飛行時所見景物，機艙也能隨飛行姿態改變而連動，展現真實飛行感受。

模擬器課程培養學生手眼協調與一心多用操作駕駛飛機，除能身歷其感受到飛行的樂趣外，更能練習飛行技能。陳志宏說，六軸飛行動感模擬器做為初級飛行訓練使用，學生選修飛行課程，先學基礎飛行操作技能，進而擴充相關航空專業知識。

萬能科技大學校長莊暢表示，先熱愛飛行、參與飛行、了解飛行，再學習飛機維修和設計、製作飛機。萬能科大航空系集結航空工程各種人才，有擁有複合材料證照與實務經驗的師傅，也有長期第一線操作、擁有非破壞性檢測證照的專家，以及擁有無人機操作和研發的飛手教師，如今更有民航飛行經驗的機師教官，真正成為全方位航空人才培育的搖籃。

航空系主任許立根指出，系上提供學生有關飛機結構與發動機維修、航空複材、非破壞檢測、無人機、模擬飛行等完整課程，讓學生畢業後具有全面的競爭力投入高薪航空產業。

(中時 )