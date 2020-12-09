光罩(2338)受惠合併效應，11月營收再創4.6億元新高，年增29.47%，前11月營收同步創同期新高，達42.38億元，年增34.71%。光罩今年營收成長可望逾3成，本業獲利也可望達4億元之上，創逾10年新高，股價持續大漲。

光罩第三季業內外皆美，單季EPS達1.27元創單季歷史新高，並扭轉上半年虧損態勢。隨著8吋晶圓光罩代工接單強勁，加上高階新產線增溫，旗下子公司美祿穩健成長，第四季持續看旺，本季營收季增上看1成，全年營收可望再創新高。

光罩第三季受惠於高階新產線開出，單季營業利益1.41億元，年增2.2倍，業外則有投資聯電的金融評價利益挹注，單季稅後淨利2.68億元、EPS 1.27元創新高，並挹注前三季轉盈，前三季EPS為0.92元。

受惠近年接連收購美祿科技及群豐科技，擴大業務布局效益顯現，台灣光罩今年前三季營收達33.55億元，年增37.22%，本業營業利益2.57億元，年增82.66%。

光罩第四季營收持續衝高，今年營運也將比去年顯著好轉，法人估全年營收將逾45億元，可望改寫歷史新高紀錄，年增率逾3成；本業營業利益估將超過4億元，為13年新高水準。

業外方面，台灣光罩持有聯電3000萬股，每股成本約15.9元，隨著聯電股價大漲至50元左右，台灣光罩持股市值持續增加，潛在投資收益約10億元。

(時報資訊)