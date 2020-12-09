皇田(9951)11月營收4.51億元，連續3個月站穩4.5億元之上，維持在今年高檔水準，法人預期，第4季整季可達14.5億元上下水準，來到今年單季高峰，因產品組合與第3季雷同，預期獲利將優於第3季。在全球車市回暖，加上墨西哥廠獲利提升，2021年獲利有望回到2019年表現。皇田今天盤中上揚超過4％，接近90元價位。

皇田10月及11月營收分別為4.66億元及4.51億元，法人推估12月仍可維持相對高檔，主要大陸車市邁入傳統旺季，第4季乘用車預期季增16％；另一方面，今年因疫情表現不佳的墨西哥廠，已經恢復正常供貨及新產品逐漸放量，全年墨西哥廠有望損平。皇田整體第4季營收規模及產能利用率增加下，單季的獲利可望回升到去年同期水準。

展望2021年，2019上半年疫情衝擊全球車市，導致車市跌落谷底，但利空出盡後景氣回暖。車市在新能源車以及皇田在大陸SUV滲透率持續提升，2021上半年營運成長性高。而墨西哥廠主要供貨德系車款，2021年第1季新接韓系、美系等三個車款將開始放量出貨，營收可望大幅成長，法人估計墨西哥廠明年獲利將貢獻0.2到0.3億元，挹注全年營運表現。

(時報資訊)