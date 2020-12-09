2020年天下雜誌「幸福城市大調查」，台中市五度蟬聯台灣人「最想居住的城市」第1名。台中市觀光旅遊局推薦民眾可透過16家「好客民宿」，由時尚廣告設計師、多肉植物專家、知名餐廳老闆、休閒農場主人等不同領域專長的民宿主人帶領，深度探索台中的城市魅力。

為推廣深度旅遊，台中市觀光旅遊局自2011年起打造「好客民宿」旅宿品牌，從合法民宿精選具備友善、親切、乾淨、衛生及安全特質的「好客民宿」，並輔導民宿主人帶領旅客體驗地方文化及生態景觀，透過每年舉辦全台「好客民宿遴選活動」，建立優質民宿認證。

台中市「東海小時光」等16家好客民宿主人擁有不同領域專長，帶領旅客體驗地方文化及生態景觀。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

「星月文旅」合法民宿具備友善、親切、乾淨、衛生及安全特質，取得「好客民宿」標章。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

觀旅局長林筱淇表示，台中市有16家「好客民宿」，每家好客民宿主人擁有不同領域專長，如時尚廣告設計師、多肉植物專家、知名餐廳老闆、休閒農場主人等，並包含藝術人文、小鎮慢城、綠色樂活及自然生態等特色。

此外，為鼓勵民宿積極參與「好客民宿遴選活動」，觀旅局每年推出好客民宿輔導作業，邀請具豐富評選經驗的委員親至民宿輔導，希望透過現場輔導作業，模擬委員評選流程並提供民宿改善建議，實際幫助有意參加「好客民宿遴選活動」的民宿主人順利取得標章。

林筱淇進一步說明，今年因疫情影響觀光旅宿產業，但觀旅局仍持續提供旅客高品質且安全友善的優質旅宿環境；「全台最想移居城市」向各地旅人熱情招手，期望台中好客民宿的多元特色與熱情接待，締造美好旅行回憶。

(中時 )